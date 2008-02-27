Наша Україна втратила ще одного партійця

Голови Херсонської обласної організації партії „Народний Союз Наша Україна" Борис СІЛЕНКОВ заявив про свій вихід з НСНУ і закликав інших партійців замислитися над перспективами їхнього перебування в цій партії.

Про це йдеться у зверненні Б.СІЛЕНКОВА до колег по партії, текст якого передано УНІАН.

“Шановні колеги, я хочу заявити про свій вихід з партії „Народний Союз Наша Україна" і планую спрямувати свої зусилля на участь у створенні нової партії з числа пропрезидентських сил. Також закликаю вас замислитися про власні перспективи перебування в лавах партії, керівництво якої не шанує думку своїх однопартійців”, - зокрема, заявив Б.СІЛЕНКОВ.

У своєму зверненні він наголосив, що “блок „Наша Україна - Народна самооборона", котрий є пропрезидентською політичною силою, втрачає парламентську вагу”, що “заяви депутатів, які входять до блоку, є непередбачуваними”, а “результати голосування за участі членів блоку – непрогнозованими”.

“Це призводить до втрати довіри з боку політичних партнерів. Такий стан турбує виборців, які на виборах народних депутатів підтримали виборчий блок „Наша Україна - Народна самооборона”, - переконаний Б.СІЛЕНКОВ.

При цьому він висловив переконання, що створення єдиної партії дозволить пропрезидентським силам в українському політикумі сформулювати спільну позицію з усіх принципових питань. “Цей позитивний крок сприятиме більш високій політичній ефективності дій демократичної коаліції та підвищенню впливу нової партії як на парламентські рішення, так і на загальний політичний процес у державі”, - зазначив Б.СІЛЕНКОВ.

При цьому він дорікнув керівникам політичних сил – учасниць блоку – тим, що досі не зроблено конкретних кроків зі створення єдиної партії. “Ще в грудні 2007 року засновники блоку НУ-НС – керівники 9 політичних партій - повинні були прийняти вольове політичне рішення про створення партії на базі НУ-НС. Таке слово вони давали Президенту, коли формували виборчий блок на позачергових виборах. Однак вже на порозі березень 2008 року, а процес об’єднання на нульовій відмітці”, - наголосив Б.СІЛЕНКОВ.

Він також висловив жаль з приводу того, що “навіть члени центральної політради партії не можуть прогнозувати подальший розвиток нашої політичної сили”.

“Президія Ради партії Херсонської регіональної організації вже зверталася до керівництва партії щодо необхідності процесу об’єднання, але наш голос не був почутим. Навпаки, все більше кидаються у вічі прояви деінтеграційних процесів у НУ-НС”, - зазначив Б.СІЛЕНКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого член Політичної ради партії «Народний Союз Наша Україна», заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, голова Центральної контрольно-ревізійної комісії партії, народний депутат України Михайло ПОЛЯНЧИЧ, заступник голови партії, народний депутат Ігор КРІЛЬ, член Президії НСНУ, народний депутат Віктор ТОПОЛОВ, член Політради партії, народний депутат Оксана БІЛОЗІР і член Політради партії, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА оголосили про свій вихід із партії «Народний Союз Наша Україна».

15 лютого про вихід із НСНУ заявив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.