Наша Україна втратить ще одного бійця?

"Народний Союз Наша Україна" може втратити ще одного бійця. Слідом за Віктором Балогою партію готовий залишити і дніпропетровський губернатор Віктор Бондар.

Претензії у нього ті ж самі, що і в керівника президентського Секретаріату: він піде, якщо на основі НУНС не буде створено єдину потужну демократичну силу. Про це Бондар повідомив в ефірі 5-го каналу.

"Сьогодні Віктор Іванович озвучив позицію, що якщо пройшов такий час, - уже майже півроку з виборів, - і ніхто нічого не зробив по реальним об`єднанням такої кількості партій на базі яких був створений блок, то напевно є непорозуміння й треба думати що далі робимо. Якщо я зараз не побачу реальних перемін у середовищі "Нашої України" я зроблю так само. Я відчуваю, що далі немає можливості відбуватися і рухатися в тому проекті який не має майбутнього", заявив Віктор Бондар.