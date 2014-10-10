На Банковій запалили шини на знак протесту проти переслідувань активістів, які побили Шуфрича (фото)

Про це повідомляє активіст Віталій Уманець на своїй сторінці у Facebook.

За словами Уманця, активісти протестують проти переслідувань за недавнє побиття Шуфрича в Одесі.

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"В той час, коли відпускають на волю командира роти "Беркута" Садовника, який є підозрюваним у масових вбивствах людей на Майдані, коли прокуратура не бачить складу злочину в діях Добкіна, Кернеса та й того ж самого Шуфрича, який керував тітушками на Майдані ... активістів, які через бездіяльність влади вимушені вдатися до безпосередньої люстрації зрадників та злочинців, буквально за тиждень всіх знайшли та почали викликати на допити!" - пояснює причину акції Уманець.

Раніше повідомлялося, що Порошенко доручив розібратися з побиттям Шуфрича.