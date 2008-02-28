Ющенко хоче, щоб ЄС сформулював його мрію до вересня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна хотіла б отримати статус асоційованого члена Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на першому міжнародному форумі «Європа – Україна», що відкрився сьогодні у Києві.

«Нас найбільше влаштовує статус асоційованого члена», - сказав Президент України.

За його словами, у новій поглибленій угоді між Україною та ЄС Україна хотіла б бачити дві базові речі – політичну асоціацію і економічну інтеграцію.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що декілька тижнів тому Україна висунула таку ідею, яка сьогодні розглядається країнами – членами ЄС як на політичному, так і на експертному рівні. «Сподіваюся, що до вересневого саміту Україна-ЄС ми знайдемо те змістовне формулювання, яке буде відповідати українським прагненням», - додав Президент.