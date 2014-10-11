Кіхтенко пояснив своє призначення і розповів про перші кроки на посаді губернатора
У нинішніх умовах для Донбасу особливо важлива ефективна робота силових структур і громадянського суспільства.
Про це заявив новопризначений глава Донецької ОДА Олександр Кіхтенко, повідомляє Сегодня.
"Петро Олексійович (Порошенко – ред.) сам відповів на запитання про те, якими він бачить мої перші кроки. Своє призначення він пов'язує з тим, що людина військова зможе зв'язати воєнну силу і громадянське суспільство", - прокоментував своє призначення Олександр Кіхтенко.
На думку Кіхтенка, для Донбасу сьогодні особливо важлива ефективна робота силових структур і громадянського суспільства.
Читайте такожПорошенко про призначення Кіхтенко головою Донода: "Правильне поєднання: і генерал, і губернатор"
"У першу чергу, я хочу ознайомитися з реальною обстановкою в регіоні", - зазначив він .
За його словами, у нього є 10 днів для того, щоб представити Президенту реальний план врегулювання ситуації в Донецькій області.
Також Кіхтенко додав, що сам неодноразово бував у Донбасі як командувач Внутрішніх військ.