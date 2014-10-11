Кіхтенко пояснив своє призначення і розповів про перші кроки на посаді губернатора

Про це заявив новопризначений глава Донецької ОДА Олександр Кіхтенко, повідомляє Сегодня.

"Петро Олексійович (Порошенко – ред.) сам відповів на запитання про те, якими він бачить мої перші кроки. Своє призначення він пов'язує з тим, що людина військова зможе зв'язати воєнну силу і громадянське суспільство", - прокоментував своє призначення Олександр Кіхтенко.

На думку Кіхтенка, для Донбасу сьогодні особливо важлива ефективна робота силових структур і громадянського суспільства.

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"У першу чергу, я хочу ознайомитися з реальною обстановкою в регіоні", - зазначив він .

За його словами, у нього є 10 днів для того, щоб представити Президенту реальний план врегулювання ситуації в Донецькій області.

Також Кіхтенко додав, що сам неодноразово бував у Донбасі як командувач Внутрішніх військ.