В РНБО розраховують на припинення вогню на Донбасі з наступного тижня (карта АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказав керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Ми розраховуємо, що наступний тиждень буде вирішальним у процесі виконання режиму припинення вогню. По-перше, це припинення вогню. Далі - це звільнення заручників, які знаходяться у терористів. Це відведення важких озброєнь і встановлення контролю за українсько-російським державним кордоном. Ми сподіваємося, що рух у цьому напрямку буде», - зазначив Лисенко.

За його словами, в разі припинення вогню не лише на території Донбасу, але й з території Росії Україна почне облаштовувати держкордон, що дозволить скоротити кількість допомоги від РФ терористам.

Читайте такожБойовики обстріляли українських прикордонників - загинув один військовий«Якщо російська сторона відводить свої збройні сили, а також припиняє обстрілювати з кордону територію України, це дозволить нам дійсно встановити контроль (на кордоні – УНІАН). Щоб з-за кордону не отримували озброєння, підготовлених бойовиків, терористів», - сказав Лисенко.

Він підкреслив, що українська сторона готова виконувати Мінські домовленості у разі такого ж дотримання вимог із боку так званих «ДНР» і «ЛНР».

За словами Лисенка, цього тижня було зафіксовано зменшення кількості обстрілів.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Мінську за підсумками Тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум. Документ складається з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї й ведення наступальних дій. Згідно з меморандумом, сторони зобов'язуються відвести важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж кордону працюватиме наглядова місія ОБСЄ.

На сході України бойовики й російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.