За добу бойовики 30 разів обстрілювали позиції українських військових

Вночі бойовики із зенітних установок ЗУ-23-2 та стрілецької зброї двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу Щастя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Крім того. о 4.15 було обстріляно блокпост українських сил поблизу Станично-Луганського. Мінометний вогонь вівся по Мар'їнці та позиціях в районі кургану Могила Гостра.

Загалом за добу здійснено понад 30 обстрілів, вони локалізовані у двох районах - поблизу Дебальцевого і Щастя.

Обстановка в Маріуполі та інших районах стабільна та перебуває під контролем сил АТО, йдеться у повідомленні.