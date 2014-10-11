За добу бойовики 30 разів обстрілювали позиції українських військових
10:23, 11 жовтня 2014Політика
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Всього за добу було здійснено понад 30 обстрілів, вони локалізовані в двох районах - біля Дебальцевого і Щастя
REUTERS
Вночі бойовики із зенітних установок ЗУ-23-2 та стрілецької зброї двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу Щастя.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.
Крім того. о 4.15 було обстріляно блокпост українських сил поблизу Станично-Луганського. Мінометний вогонь вівся по Мар'їнці та позиціях в районі кургану Могила Гостра.
Загалом за добу здійснено понад 30 обстрілів, вони локалізовані у двох районах - поблизу Дебальцевого і Щастя.
Обстановка в Маріуполі та інших районах стабільна та перебуває під контролем сил АТО, йдеться у повідомленні.
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