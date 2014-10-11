Глава бойовиків «ДНР» обіцяє відсьогодні дотримуватися "режиму тиші"

Прем'єр-міністр самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) Олександр Захарченко заявив про введення "режиму тиші" з суботи на Донбасі і початку відведення артилерії і важкої техніки через п'ять днів, повідомляє РИА Новости.

"З сьогоднішнього дня повинен наступити "режим тиші", - сказав він на брифінгу.

"Після того, як він триватиме п'ять днів, почнеться відведення артилерії і важкої техніки", - додав Захарченко.

Мерія Донецька в суботу повідомила, що під час обстрілу в місті у п'ятницю загинуло троє мирних жителів, ще чотири людини були поранені.

Як передає кореспондент РИА Новости, зараз у центрі Донецька лунають потужні вибухи.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики більше 30 раз обстріляли позиції сил АТО, найбільш запеклі бої тривали в районі Щастя і Дебальцеве в Луганській області.