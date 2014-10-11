Порошенко спростував дані про відставку Гелетея

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Харкові.

“Станом на зараз міністр оборони Гелетей виконує свої обов'язки”. - сказав Порошенко.

Читайте такожРосійськомовні українці найбільше постраждали від дій Росії - ПорошенкоВін зауважив, що 10 жовтня Гелетей супроводжував президентську делегацію під час візиту на Донбас.

Порошенко також наголосив, що якщо кадрове рішення щодо міністра оборони буде ухвалене, про нього одразу дізнаються журналісти.