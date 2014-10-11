Донецьку ОДА перенесуть в одне з неокупованих міст

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Святогірську новий голова Донецької ОДА Олександр Кіхтенко.

«Я чітко розумію, що обласна адміністрація повинна бути в одному місці, вона повинна працювати ефективно, тому що це робочий організм, без якого буде важко вижити області», - сказав він.

Читайте такожКіхтенко: Україна повинна виплачувати пенсії на окупованих територіяхЗа словами Кіхтенка, «найближчим часом це питання вирішуватиметься. Я повинен доповісти президенту для затвердження. Кілька визначаємо варіантів, як це буде з точки зору територіальної, щоб це було стратегічно правильно. Де це буде – Маріуполь чи Краматорськ, чи ще якесь місто, буквально впродовж 10 днів про це буде все відомо».

Кіхтенко повідомив, що поки поселився в готелі в Краматорську. «Поки моє робоче місце визначено в Краматорську, і я в Краматорську перебуватиму, прийматиму з особистих питань, переглядатиму пошту. Тобто, моє керівництво поки буде з Краматорська», - сказав голова Донецької ОДА.