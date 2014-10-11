ЗМІ: У Криму залишилося 25 робочих машин "швидкої допомоги"

Про це повідомив "міністр охорони здоров'я" окупаційного уряду Криму Олександр Бахарєв на засіданні профільного комітету "Державної ради Республіки Крим", повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на Крим-медіа.

За його словами, кримський автопарк «швидких» становить 500 автомобілів. Більшість з них служать вже більше 5-10 років.

«Швидка допомога через чотири роки - це вже не машина, власне кажучи», - зазначив він.

Читайте такожВ Криму не залишилося українських шкіл - "міністр освіти"Він повідомив, що в російській програмі модернізації охорони здоров'я закладено кошти на придбання 160 автомобілів «швидкої допомоги», в тому числі 60 реанімобілів.

У березні ЗМІ повідомляли про відмову Міністерства охорони здоров'я України поставити швидкі на окуповану територію.