Прикордонники вважають, що смертник з гранатою в Бачівську рік тому був початком війни

Так вважають прикордонники, що постраждали під час теракту, повідомляє ТСН.

Тоді на митному контролі терорист-смертник, що їхав з Росії, підірвав гранату, загинувши на місці. Двоє прикордонників отримали численні поранення.

Микола Усок, старший зміни в той день, який накрив собою смертника з гранатою, майже рік пролежав у лікарнях, переніс 14 операцій і дві клінічні смерті. Нині на пенсії, отримав орден, проте йому досі не надали обіцяної допомоги з протезування - чоловік втратив око, а його права рука практично не рухається.

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"Все життя тоді пролетіло перед очима. Я зрозумів, що повернення нема. Я його обняв, виходить, і зігнув, хоча він зростом був два метри", - каже Усок

Він певен, що загиблий підривник не був випадковим нелегалом і до України іїхав із чітким завданням.

"Це було найперше, мабуть. початок усього, що сталося в країні. Це все готувалося зарання і він їхав не просто так, у нього і флешки познаходили там цікаві...", - каже прикордонник.

Однак СБУ поки подробиць розслідування теракту не розголошує.