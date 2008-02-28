Міллер: газова проблема з Україною досі не вирішена

Газпром чекає грошей

Проблема з українською заборгованістю за російський газ, що поставляється, досі не вирішена. Про це повідомляє Проблема з українською заборгованістю за російський газ, що поставляється, досі не вирішена. Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на ІТАР-ТАРС. Глава «Газпрому» Олексій Міллер сьогодні сказав: «(Проблема) не вирішена», – сказав він. Відповідаючи на уточнююче запитання про те, чи послідувала вже якась реакція з боку Києва на чергове попередження «Газпрому», глава компанії дав зрозуміти, що в Москві вважатимуть початком вирішення проблеми відшкодування заборгованості. «Гроші хай платить українська сторона», – коротко відповів Міллер.

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