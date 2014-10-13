Комбат "Азова" припускає, що за пікетом АП може стояти ФСБ
23:29, 13 жовтня 2014Політика
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Необхідно, щоб суд і військова прокуратура розібралися з організаторами мітингу під Адміністрацією президента. Якщо ця акція дійсно спланована, то за нею стоїть ФСБ.
Білецький припускає, що за пікетом АП може стояти ФСБ / times.if.ua
Про це в ефірі "Громадського" заявив командир батальйону "Азов" Андрій Білецький.
"Під Адмінстрацією президента – огидний фарс. Це купа щурів. Вони знають, що у воєнний час вони не можуть бути демобілізовані", - заявив комбат.
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При цьому Білецький не вважає, що причиною протесту може бути завтрашнє подання керівника Нацгвардії Степана Полторака на посаду міністра оборони України.
"Полторак сьогодні – одна з кращих кандидатур на посаду міністра оборони. Наврядчи він міг стати причиною такої провокації. Але це є ще один чинник", - вважає військовий.
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