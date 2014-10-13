Комбат "Азова" припускає, що за пікетом АП може стояти ФСБ

Про це в ефірі "Громадського" заявив командир батальйону "Азов" Андрій Білецький.

"Під Адмінстрацією президента – огидний фарс. Це купа щурів. Вони знають, що у воєнний час вони не можуть бути демобілізовані", - заявив комбат.

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При цьому Білецький не вважає, що причиною протесту може бути завтрашнє подання керівника Нацгвардії Степана Полторака на посаду міністра оборони України.

"Полторак сьогодні – одна з кращих кандидатур на посаду міністра оборони. Наврядчи він міг стати причиною такої провокації. Але це є ще один чинник", - вважає військовий.