У районах, підконтрольних "ДНР", дозволили голосувати з 16 років
19:21, 14 жовтня 2014Політика
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На "виборах" бойовиків, які планується провести в підконтрольних "ДНР" районах 2 листопада, дозволили голосування з 16 років.
REUTERS
Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на Донецьку правду.
"Ми запозичили цю норму після референдуму в Шотландії. Ми подивилися і нам сподобалося. Люди в нашому регіоні дорослішають рано", - сказав глава "ЦВК" бойовиків Роман Лягін.
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Вибори "голів і депутатів парламентів" самопроголошених Донецької та Луганської народних республік бойовики збираються провести 2 листопада. Відповідно до закону про особливий статус окремих районів Донбасу, вибори в органи місцевого самоврядування повинні відбутися 7 грудня.
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