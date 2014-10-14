У районах, підконтрольних "ДНР", дозволили голосувати з 16 років

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на Донецьку правду.

"Ми запозичили цю норму після референдуму в Шотландії. Ми подивилися і нам сподобалося. Люди в нашому регіоні дорослішають рано", - сказав глава "ЦВК" бойовиків Роман Лягін.

Читайте такожПорошенко: Вибори в окремих районах Донбасу повинні відбутися виключно за українським законодавством

Вибори "голів і депутатів парламентів" самопроголошених Донецької та Луганської народних республік бойовики збираються провести 2 листопада. Відповідно до закону про особливий статус окремих районів Донбасу, вибори в органи місцевого самоврядування повинні відбутися 7 грудня.