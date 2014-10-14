Порошенко і Путін узгодили порядок денний і формат зустрічі в Мілані
22:27, 14 жовтня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко і президент Російської Федерації Володимир Путін підтвердили під час телефонної розмови необхідність неухильного дотримання домовленостей щодо припинення вогню і відведення військ.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
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Як зазначається в повідомленні, співрозмовники узгодили порядок денний і формат зустрічі під час саміту АСЕМ, який відбудеться 16-17 жовтня в Мілані.
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