Порошенко і Путін узгодили порядок денний і формат зустрічі в Мілані

Президент України Петро Порошенко і президент Російської Федерації Володимир Путін підтвердили під час телефонної розмови необхідність неухильного дотримання домовленостей щодо припинення вогню і відведення військ.

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Читайте такожЛавров обіцяє, що Путін у Мілані роз'яснить ЄС дії Росії щодо України Як зазначається в повідомленні, співрозмовники узгодили порядок денний і формат зустрічі під час саміту АСЕМ, який відбудеться 16-17 жовтня в Мілані.

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