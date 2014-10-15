У Мін'юсті викрили корупційну схему на півмільярда гривень - Петренко

Одна з цих схем стосувалася голограм для бланків. Про це під час онлайн-конференції на ТСН.ua розповів міністр юстиції Павло Петренко.

"Міністерство юстиції друкує дуже багато бланків. Вони потім продаються нотаріусам або використовуються нами під час ведення реєстрів. Була така приватна компанія, називалася ЄДаПС. Мін'юст платив цій компанії півмільярди гривень за рік, тому що вартість бланку без голограми 2 грн, а з голограмою — 9. Ми скасували вимоги до цих голограм і одразу зекономили 500 млн гривень", - розповів Петренко.

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Міністр сказав, що після такого рішення до нього приїжджали деякі народні депутати і погрожували, але потім заспокоїлись.

"Бо зрозуміли, що тут без варіантів", - сказав міністр.