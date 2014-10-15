У Запоріжжі екс-регіоналу влаштували сміттєву "люстрацію"

Голова місцевого Фонду держмайна Павло Матвієнко раніше обіймав посаду голови Запорізької облради і був одним з найактивніших представників Партії регіонів.

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Чиновника помітили на засіданні кадрової комісії облради. Спочатку його закидали яйцями, а потім силою вивели з приміщення ізакинули в контейнер зі сміттям, повідомляє ТСН.

Люстратори вимагали від Матвієнко залишити полишити посаду звинувачували в кулуарних інтригах. Чиновник ледь вибрався із контейнера, але чи прийме він до уваги поради активістів, поки невідомо.