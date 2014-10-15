Бійку під Верховною Радою спровокували проросійські політики – журналіст

Про це пише головний редактор Espresso TV Вадим Денисенко у свої колонці в газеті «Деловая столица».

Нагадаємо, 14 жовтня під час Маршу УПА, який проводило ВО «Свобода» на підтримку законопроекту про визнання ОУН-УПА, під стінами парламенту опинилися невідомі провокатори, які почали кидати у Раді вибухові прилади та вступати у бійки з правоохоронцями. Лідер ВО «Свободи» Олег Тягнибок заявив, що учасники маршу локалізували провокаторів та передали їх правоохоронцям.

За словами Вадима Денисенка, джерелом конфлікту стали учасники «Братства» Дмитра Корчинського. Нагадаємо про присутність «Братства» під стінами парламенту першим повідомило «Громадське телебачення».

«Бійка під Радою до болі нагадала штурм АП періоду Майдану. Не було двох речей – навмисно залишеного екскаватора і Корчинського. Правда були його люди. (…) Корчинський - це проросійський політик, свого часу навіть входив в євразійські організації разом з Вітренко. Можливо варто додати ще одну деталь - його дружина балотується за списком Олега Ляшка. Хто входить до партії "Братство"? Частково це провокатори, частково ідейні люди, які вважають, що завжди існує один час - час кидати каміння. І не має жодного значення куди і в кого», – пише Вадим Денисенко.

На думку Денисенка, вчорашні події під Радою можна було б попередити, так само, як і виступи військових Нацгвардії під Адміністрацією Президента 13 жовтня.

«В соцмережах існують десятки сторінок, де проросійські провокатори підбурюють батьків іти до Адміністрації Президента, перекривати дороги, люструвати воєнкомів і т.д. СБУ, нажаль, не упереджує ці процеси. Так само і з "Братством". (…) І тут ми приходимо до найважливішого питання. Чи буде адекватне покарання? Для офіцерів - це відставка з "вовчим" білетом. Солдати-строковики мають знати, що після бунту їх ніде і ніколи не приймуть в жодну охоронну фірму, не кажучи вже про органи МВС чи МінЧС. Організатори безладів [14 жовтня] теж мають бути покарані. Не тюремними термінами, а виправними роботами на пару місяців», – вважає Денисенко.