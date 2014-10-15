У Харкові допомогли сиротам, евакуйованим із зони АТО

Щойно ситуація на Донбасі стала критично небезпечною, аби врятувати життя малюків, що залишилися без батьківської опіки, вихователі місцевих дитячих будинків відправили їх до Харкова. Упродовж червня–липня 39 дітей прийняв Харківський обласний будинок дитини № 2.

«Цим діткам зараз дуже нелегко, адже цьогоріч держава виділила гроші лише на утримання мешканців будинку дитини. На «дітей війни» не виділили жодної копійки. А попереду ж зима, і цим дітям потрібні теплий одяг і взуття. Тому ми вирішили підтримати малечу. Адже вважаємо, що підтримка дітей із зони проведення АТО — це святий обов’язок «ЗАСТУПу», — заявив активіст організації Євген Дегтяр.

У день Покрови Пресвятої Богородиці активісти «ЗАСТУПу» привезли до Харківського обласного будинку дитини № 2 десятки пакетів з одягом:шкарпетками, колготами, теплими кофтами, светрами, платтями, водолазками,куртками, комбінезонами, шапочками та черевиками.

Того ж дня, у харківському Будинку опери відбувся форум політичної партії «ЗАСТУП». На зустріч із лідерами політсили приїхала приблизно тисяча селян і сільгоспвиробників з усієї області.

«Донедавна інтереси села ніхто не захищав у Верховній Раді. Це призвело до того, що на селі накопичилася маса проблем. Саме це і спонукало нас до створення політичної сили, яка б обстоювала ідеї відродження села та розвитку агросектора», — зазначила лідер «ЗАСТУПу» Віра Ульянченко.

Лідери «ЗАСТУПу» зауважили, що сьогодні для селян настав час захистити себе, рідну землю й оселю, аби мир і хліб були в кожному домі. Це головні пріоритети єдиної політсили в українському політикумі, котра обстоює інтереси селян і сільгоспвиробників — партії «ЗАСТУП».