Оприлюднені нові лідери парламентських перегонів - соцопитування

Такі результати були оприлюднені 15 жовтня в інформаційній агенції «Українські новини».

Серед респондентів, які братимуть участь у виборах та визначилися із своїм електоральним вибором, за «Блок Петра Порошенка» планують проголосувати 35,1%, за Радикальну партію Олега Ляшка – 11,3%, за «Народний фронт» – 9,14%, за ВО «Батьківщина» – 6,6%, за політичну партію «Опозиційний блок» – 6,5%, за ВО «Свобода» – 6,3%, за політичну партію «Об’єднання «САМОПОМІЧ» – 5,5%, за партію «Сильна Україна» – 5,1%.

Не долають бар’єр за результатами дослідження «Громадянська позиція» та Комуністична партія України.

Як повідомила голова правління Українського інституту соціальних досліджень Ольга Балакірєва, очікуваний середній рівень явки виборців 26 жовтня у всіх областях України становитиме 60-65%.

Ольга Балакірєва також зазначила, що електорат націоналістичних сил – зокрема, ВО «Свобода» - може бути мобілізований через вчорашні події у Верховній Раді. Нагадаємо, вчора в парламенті не знайшлося достатньої кількості голосів задля включення до порядку денного розгляду законопроектів про заборону комуністичної ідеології та визнання ОУН-УПА борцями за незалежність – незважаючи на те, що за розгляд останнього законопроекту депутати голосували сім разів поспіль.

«Тих людей, які цікавляться політичним життям, вчорашні події в Раді можуть спонукати прийти на вибори. На активну частину електорату такі події впливають, вони її стимулюють», - зазначила експерт.

Опитування проводилось з 4 по 10 жовтня 2014 р. в усіх областях України (у Донецькій та Луганській областях опитування проводилося на території, що контролюється офіційною владою України) та Києві.

Вибіркова сукупність дослідження репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування – індивідуальне інтерв'ю («віч-на-віч») за місцем проживання респондента (на дому).

Усього було опитано 2008 респондентів. Відхилення може становити до 2,18% відсотка. Рівень досягнення респондентів – 51%.