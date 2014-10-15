Кабмін розгляне проект реформи МВС до виборів – Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні під час робочої поїздки на Харківщину, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

Проект планується розглянути ще до проведення позачергових виборів до Верховної Ради, підкреслив Аваков.

За його словами, на засіданні Кабінету міністрів України буде розглянута значно ширша презентація, ніж та, яка була представлена раніше. Презентацію реформи здійснить харківський правозахисник Євген Захаров, чия група працювала над проектом.

«Тобто ми всі рішення, які залежать від уряду, приймемо ще в цю політичну каденцію, – наголосив Аваков.

Глава МВС підкреслив, що ключовим моментом реформи є зміщення акцентів у діяльності правоохоронців: від «тиснути і кришувати» до «служити і захищати». Від цієї парадигми залежатимуть і зміни у структурі відомства.

Читайте такожМВС планує створити підрозділ, аналогічний американському SWAT, протягом рокуЗокрема, за словами Авакова, планується прибрати все зайве – підрозділи БОЗ, транспортної міліції, ветеринарної міліції тощо. Крім того, заплановані зміни до нормативних актів, що регламентує їх діяльність – як до постанов Кабінету міністрів, так і в ряд законів України. Натомість пріоритетними напрямками визначені охорона громадського порядку, зміна структури слідчих управлінь, протидія незаконному обігу наркотиків, відзначив він.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що реформа МВС – це не «момент змаху чарівною паличкою», а система дій, яка має тривати пару років, якщо мова йде про структурні зміни. Коли ж мова йде про кадрові зміни, то процес може тривати багато років, адже йдеться про іншу підготовку кадрів, зміни у психіці, оплаті праці, додав він.

Також, за словами Авакова, реформа передбачає приблизно 30-відсоткове скорочення складу МВС, розатестацію частини посад тощо. В погонах і зі зброєю, залишаться лише працівники частини підрозділів МВС, решта будуть цивільними, сказав він.

«Таких речей багато і цей процес – надовго», – зазначив Аваков.