Вимушена посадка російського А-310 в Сімферополі

Літак А-310, що належить російській авіакомпанії "Сибір", при виконанні чартерного рейсу 1822 Анталія-Москва (аеропорт "Домодєдово") з технічних причин зробив посадку в аеропорту м. Сімферополя (Крим, Україна). Як повідомив прес-центр "Сибіру", після проведеного технічного обслуговування в аеропорту Анталії, екіпаж А-310 помітив падіння рівня масла в одному з двигунів. З метою убезпечити політ, командир екіпажу ухвалив рішення про посадку в Сімферополі.

Посадка відбулася благополучно. На борту А-310 (бортовий номер VP-BSZ) перебували 243 пасажири і 8 членів екіпажу.

"Сибір" відряджає до Сімферополя бригаду фахівців для технічного огляду літака. Час прибуття пасажирів і літака до Москви уточнюється.

У ніч на 9 липня при посадці в Іркутську розбився пасажирський літак А-310 авіакомпанії "Сибір", що виконував рейс Москва-Іркутськ. На борту були 204 людини - 193 пасажири, 8 членів екіпажа і троє взятих на борт поза списком. Щонайменше 122 людини загинули, 70 постраждали. Причина катастрофи, що сталася о 2:50 мск, встановлюється. За фактом аварії порушено кримінальну справу.

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