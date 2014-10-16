Квасневський: Путіну потрібен контроль над всією Україною

Таку думку висловив колишній президент Польщі Олександр Квасневський в інтерв'ю австрійському виданню Die Presse, передає ZN.UA.

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Він зазначив, що Росія може завершити війну на Донбасі, коли захоче. Для цього потрібно, щоб російські війська покинули територію України, фінансова підтримка терористів була припинена, і досягнута домовленість про ціну на газ. Однак, за словами Олександра Квасневського, цього не станеться.

"Росія хоче зберегти у своїй зоні впливу всю Україну, а не якусь її частину. Кремль хоче бачити Україну у своєму Євразійському союзі, або принаймні не членом НАТО і ЄС. У Володимира Путіна є багато часу. Він залишиться при владі ще як мінімум 6 років. Жоден політик в ЄС не може розраховувати на такі тривалі повноваження", - сказав колишній польський президент.

При цьому він додав, що у Володимира Путіна є набагато більше важелів впливу на Україну і ЄС, ніж у Брюсселя на Росію. "У нього є газ, нафта, гроші, солдати і пропаганда. На додачу кілька прихильників в Україні. Росія не буде починати відкриту війну проти України. В цьому просто немає необхідності. Путін почекає, коли в Україні почнуться серйозні економічні проблеми", - сказав Олександр Квасневський.

Він також зазначив, що санкції - це "ознака не сили, а слабкості. Бо той, хто вводить санкції, не має більше інших способів впливу". Однак при цьому колишній президент Польщі додав, що санкції потрібно було ввести і тепер їх треба зробити ще більш жорсткими.

Олександр Квасневський також вважає, що Володимир Путін не визнає державності України і ставиться до неї, "як до штучної держави". "Він неодноразово називав Україну штучною державою. Він говорив, що всі пострадянські кордони штучні, тому що їх намалювали більшовики чи часто п'яний Хрущов", - сказав Олександр Квасневський.