16 російських військових із понад 130 "загублених" на Донбасі вже повернулися до РФ

Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

«Їх було передано у форматі двосторонньої передачі полонених у рамках мирного плану президента України та на виконання Мінських домовленостей»,- написав Лубківський.

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Він нагадав, що десять днів тому СБУ відкрила «гарячу лінію» для російських громадян, мета якої допомогти знайти зниклих під час бойових дій на Донбасі росіян, а також ідентифікувати тіла загиблих російських військовослужбовців.

Він зазначив, що близькі зниклих можуть звертатися до нашого кол-центру.

«Дзвінки з Росії надходять як від родин, так і від російських правозахисних та пошукових організацій»,- додав Лубківський.

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За його словами, на сьогодні до бази даних Міжвідомчого центру допомоги громадянам у питаннях звільнення полонених, заручників та пошуку зниклих безвісти внесено 131 заяву про зниклих на тимчасово контрольованих бойовиками українських територіях росіян.

«Ми пішли людяним шляхом. Готові допомогти російським матерям знайти своїх дітей чи їх слід. Але повертати їх будемо виключно у форматі взаємної передачі», - додав Лубківський.