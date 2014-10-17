Путін пообіцяв Сербії не визнавати незалежність Косова

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі в Белграді з президентом Сербії Томіславом Ніколічем.

«Ви згадали позицію Росії щодо Косова. Росія займає принципову позицію, вона ґрунтується не лише на нашій дружбі і близькості, а й на міжнародному праві та справедливості. Це принципова позиція, і вона не підлягає ніякому коригуванню. Ми підтримували і маємо намір підтримувати Сербію далі. Росія дружбою не торгує», - запевнив Путін.

У свою чергу, Ніколіч назвав «дорогоцінною» підтримку, яку Росія надає Сербії в косовському питанні. «Для нас сьогодні дуже дорогою є ваша підтримка в збереженні територіальної цілісності й незалежності Сербії, особливо щодо питання Косова», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 27 лютого голова Комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Олексій Пушков заявив, що воля народу може бути джерелом влади в Криму так само, як у Косові.

Албанська влада Косова за підтримки США і ряду країн Євросоюзу 17 лютого 2008 року в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії.

Міжнародний суд ООН у Гаазі в липні 2010 року виніс консультативний висновок, в якому сказано, що декларація про незалежність Косова не суперечить нормам міжнародного права. Після цієї заяви, що не має обов`язкової сили, самопроголошен державу визнали близько 30 країн.

У червні Єменська Республіка стала 100-ою за рахунком країною, яка визнала незалежність Косова.