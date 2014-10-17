Путін: РФ нічого не буде поставляти Україні в борг



Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав журналістам у Мілані, відповідаючи на запитання, чи буде поставляти РФ Україні газ у борг, якщо там будуть замерзати взимку міста.

«В борг Росія вже нічого поставляти не буде. І я скажу чому. По-перше, потрібна певна дисципліна споживача. Адже рівень збору, скажімо, в Україні дуже низький, набагато нижче, ніж в Росії. Та і вартість, ціна досить низька», - сказав Путін.

За його словами, ”газ поставлений в обсязі 4 або 5 млрд дол і заморожений українським урядом в газових сховищах”.

«Вони їх не піднімають, ці обсяги, та не надсилають в хімічну галузь України. Але це як би внутрішні проблеми України. А наша проблема в тому, що, порахуйте: 4,5, плюс мільярд 800, плюс мільярд 400, - скільки там набігає? Вже під десятку набігає. Але ми більше не можемо поставляти в кредит, це неможливо», - заявив він.

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За словами Путіна, в даній ситуації європейські партнери повинні Україні підставити плече і допомогти.

«Ми допомагаємо, це очевидний факт, але ми ризикуємо, ми взяли цей ризик на себе. Нехай європейці теж хоч чимось ризикнуть. Там сума, не в порівнянні з тим, що ми вже зробили. Ось цей бридж-кредит, який можна дати, або забезпечити гарантії першокласного європейського банку, в рази менший, ніж те, про що я кажу, зроблено з боку Росії», - сказав він.