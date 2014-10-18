"ДНР" планує переправити у РФ унікальний раритет - СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

"Встановлено, що вчора цей історичний експонат, який перебував у донецькому музеї Історії та розвитку донецької залізниці, почали готувати до вивозу за кордон через пункт пропуску "Успенка", - зазначили у відомстві.

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"СБУ закликає світову спільноту, зокрема, представників ОБСЄ, які знаходяться в пункті пропуску "Успенка", завадити незаконному привласненню унікальної історичної цінності, яка належить Україні", - йдеться у заяві.

Свого часу цей паротяг вже викрадали, однак його вдалося повернути і відновити.