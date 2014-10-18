АП: Баррозу і Ромпей повторили, що ЄС з Україною

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав заступник голови Адміністрації Президента України Валерій Чалий, передає Еспресо.TV.

"Україна зараз у центрі уваги – це один з елементів досягнення дипломатичного успіху, який повинен мати фінансовий результат. Ми почули від президента Єврокомісії Баррозу та Ван Ромпея, що ЄС з Україною, та розуміє, що зараз Україна знаходиться в складній ситуації, розуміє, що треба допомогти. Очевидно, що ця допомога поєднується з необхідністю проведення реформ", - зазначив Чалий.

Читайте такожПорошенко і лідери ЄС вважають, що нелегітимні вибори в ДНР і ЛНР перекреслять мінські домовленості

"Всі наші партнери підтримали більш рішучі кроки щодо припинення вогню, закриття кордону, переходу до нормального розвитку", - додав він.