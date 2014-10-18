Служба безпеки затримала двох бойовиків «ДНР»

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох бойовиків, які брали участь у збройному протистоянні силам АТО, повідомляє прес-центр відомства.

Встановлено, що громадянин України «Д», 1978 р.н, у складі терористичного угруповання ДНР протягом травня-червня ц.р. брав участь у збройному протистоянні силам АТО у місті Слов'янськ.

Того ж дня контррозвідка СБУ, затримала громадянина України «Щ», 1954 р.н., який у складі терористичного угруповання ЛНР брав участь у бойових діях проти українських військових на території Луганщини.

Стосовно затриманих ведуться оперативно-слідчі дії, підкреслили у відомстві.

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