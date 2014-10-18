В Україні порушено понад 140 справ за підкуп виборців

В Україні з початку виборчого процесу органи внутрішніх справ відкрили 141 кримінальне провадження за фактами підкупу виборців.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Найбільша кількість таких справ зареєстрована в Запорізькій (14), Київській (11), Харківській (11), Одеській (15), Житомирській (9), Донецькій (7) областях та у м. Києві (14)», - наголосив міністр.

Зокрема, Аваков зазначив, що слідчим відділом Сєверодонецького міського управління внутрішніх справ порушено два провадження проти колишнього голови НАК «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна, який балотується у народні депутати в окрузі №106.

"В обох випадках мова йде про спробу підкупу. Пропонується грошова винагорода 200 гривень в обмін на голосування за кандидата Бакуліна на виборах 26 жовтня», - пояснив Аваков.

Він також зазначив, що з питання протидії підкупу виборців було проведено спеціальну селекторну нараду з усіма областями.

"Вимагаю ультимативно жорстко попереджати і фіксувати факти порушення виборчого закону. Деякі кандидати починають верещати - але по-іншому не буде. Я стерплю скарги, стогони і "наїзди", - написав міністр.

Він закликав громадян повідомляти про всі випадки чи спроби підкупу виборців до органів внутрішніх справ.

«Якщо міліція неадекватна у прийнятті рішень або зволікає (не виключаю) - прошу негайно повідомляти про подібні факти на сторінці ФБ Антону Геращенко або у вищу міліцейську інстанцію», - наголосив міністр.

Аваков також висловив сподівання, що президент України Петро Порошенко 20 жовтня підпише ініційований нами і проголосований Верховною Радою закон про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства.

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