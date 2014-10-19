Москаль просить ЦВК перенести вибори в 104 мажоритарному окрузі на час після закінчення АТО

Голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль просить Центральну виборчу комісію України перенести вибори в 104 мажоритарному окрузі (Луганська область) на час після закінчення Антитерористичної операції.

З відповідним листом він звернувся до голови ЦВК Михайла Охендовського, повідомили УНІАН у прес-службі Москаля.

«Повідомляємо, що на жодній із виборчих дільниць одномандатного виборчого округу № 104 голосування з позачергових виборів народних депутатів України провести неможливо. Для гарантування безпеки виборців та кандидатів у народні депутати ОДА просить перенести вибори в цьому одномандатному окрузі на час після закінчення АТО», - наголошується у листі.

Читайте такожЗакон про особливий статус частини Донбасу набув чинності

Як повідомляв УНІАН, частина території Луганської області на даний час знаходиться під контролем проросійських бойовиків. Через це, за даними ЦВК, станом на початок жовтня, в Луганській області бачиться можливість проведення виборів у 5 із 11 одномандатних виборчих округів. А взяти участь у голосуванні, за попередніми даними, матимуть можливість близько 560 тис. виборців із 1 млн 800 тис., зареєстрованих на Луганщині.