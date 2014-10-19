Прем’єр: На Донбас слід відправити фахівців, які пропишуть план відбудови

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі одного із загальнонаціональних телеканалів у неділю.

«Відверто скажу по Донбасу. Якщо будь-хто буде говорити цифри по Донбасу - про те, скільки треба на відновлення Донбасу, то це або непрофесійна людина, або хоче заробити політичні дивіденди, – сказав Яценюк. - Те що я бачу – знищена інфраструктура, знищені аеропорти, знищена залізниця, знищена низка енергооб’єктів і підприємств. Якщо попередньо я оцінював збитки на Донбасі в мільярди гривень, то тепер це вже мільярди доларів».

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За словами голови уряду, ситуація має неймовірний вплив на ситуацію в країні.

«Промисловість закрилась на Донбасі. І ті підприємства, які працювали за нашими підприємствами, також закрилися. Споживання зменшилося. Російські терористи умисно стріляли по шахтам, аби зупинити видобуток вугілля», - сказав Яценюк.

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Разом з тим прем’єр-міністр зазначив, що уряд робить все можливе, аби впоратися з ситуацією.

«Що робить уряд – ми формуємо донорську конференцію, ми самі з цим не справимося”, – наголосив голова уряду, додавши, що одночасно з проведенням конференції треба відправити місію фахівців на Донбасс, ”які оцінять пошкодження, напишуть план відбудови та необхідний обсяг коштів”.