Кремль має відшкодувати Україні збитки за окупацію Криму та війну на Сході - опитування УНІАН

Як відомо, напередодні своєї втечі з України Віктор Янукович взяв у Росії черговий кредит, який за непідписання угоди про Асоціацію з ЄС видав Володимир Путін. УНІАН поцікавився думкою своїх читачів у соцмережі ВКонтакте про те, чи повинна держава віддавати борги Януковича.

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58% опитаних читачів УНІАН вважають, що збитки, завдані Україні Росією значно перевищують суму, яку Україна формально заборгувала РФ. Тому варто порахувати збитки від окупації Криму та війни на Сході, відняти те, що Україна заборгувала РФ і виставити рахунок на решту.

Водночас близько п'ятої частини опитаних (21,9%) вважають, що будь-які борги держава повинна віддавати, щоб зберігати кредитні рейтинги та повагу світової спільноти.

Також близько 20% відсотків респондентів виступають за перегляд Україною усіх боргових зобов'язань, прийнятих за часів Януковича і відмову від частини з них.

Раніше Путін заявляв, що Росія готова списати Україні $1 млрд боргу за газ.