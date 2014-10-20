Сікорський прогнозує 20 років війни у випадку подальшої агресії РФ проти України

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню Politico Magazine.

"Те, чого я боюсь, що росіяни просто не зможуть прийняти факт існування України як окремої нації... І якщо вони захочуть піти далі проти українського націоналізму... то тоді Росія дізнається, що Україна є справжньою нацією та зіткнеться з 20-річною партизанською війною", - сказав він.

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Політик зазначив, що Росія може "легко" захопити території української держави, на якій Кремль хоче створити так звану "Новоросію", але буде мати труднощі з утримуванням її під своїм контролем.

"Вони можуть виграти битву, але утримувати цю величезну територію вимагатиме сил у розмірі 200-300 тисяч військових та 10 років. І вони ніколи не зможуть її утримувати без постійної національної мобілізації", - сказав Сікорський, котрий очолював польське МЗС з 2007 року до жовтня 2014 року.