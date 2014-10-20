Ватажок бойовиків Захарченко заявив про зрив перемир'я
19:39, 20 жовтня 2014Політика
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"Прем'єр" терористичної організації "Донецька народна республіка" Олександр Захарченко заявив, що влада "ДНР" та Київ не ведуть ніяких переговорів про перемир'я.
REUTERS
Сьогоднішній обстріл Донецька підриває переговорний процес між "ДНР" і Києвом, заявив РИА Новости прем'єр так званої "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.
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"Вже точно ніяких розмов з приводу перемир'я з силовиками ми, звичайно, взагалі сісти не можемо (за стіл переговорів - ред.)", - сказав Захарченко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 жовтня, в Донецьку стався вибух недалеко від будівлі, де проводив нараду віце-прем'єр самопроголошеної «ДНР» Андрій Пургін.
Також сьогодні був обстріляний стадіон «Донбас Арена».
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