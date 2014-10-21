Бойовики обстрілювали один з районів Донецька протягом 6 годин

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міськради.

"Вчора, 20 жовтня з 17 до 22 годин 50 хвилин піддавався обстрілу Київський район. В результаті влучення снарядів повністю знищено приватне житлове будівництво №2 по вулиці Ковалевської, зруйновано будинки приватного сектору 58 по вулиці Злітній, 204 по вулиці Стратонавтів", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Донеччині через бойові дії 35 населених пунктів залишаються без світлаКрім того, пошкоджено багатоквартирний будинок 77 на проспекті Київському. Один із снарядів влучив у механічний цех №9 заводу "Точмаш", що призвело до спалаху.

Були локалізовані аварії на розподільних газопроводах, що виникли внаслідок артобстрілів. У Куйбишевському районі, по вул. Паскаля 10, Старопартизаньска 11, Вахрушева 42, Морозова 15.