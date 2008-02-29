Скандал у Нашій Україні: редакція сайту має підтвердження слів Олійника

Офіційний cайт блоку “Наша Україна – Народна самооборона” відкидає будь-які звинувачення у фальсифікації коментаря радника Президента України Петра ОЛІЙНИКА.

Про це наголошується у заяві редакції офіційного cайту блоку.

“У зв’язку з інформацією, поширеною інформаційними агенціями про нібито недостовірність коментаря Петра ОЛІЙНИКА розміщеного на офіційному сайті блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, редакція сайту NUNS.com.ua повідомляє, що має в своєму розпорядженні аудіозапис телефонної розмови з Петром ОЛІЙНИКОМ і у зв’язку з цим відкидає будь-які звинувачення у фальсифікації”, - заявляє редакція сайту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сайт блоку НУ-НС оприлюднив коментар П.ОЛІЙНИКА з приводу виходу з партії НСНУ кількох членів та проведення 1 березня засідання політради партії.

Зокрема, сайт цитував нібито його слова про те, що народні депутати, які вийшли з партії “Наша Україна”, мають залишити фракцію “Наша Україна – Народна самооборона” і скласти депутатські повноваження.

“А щодо тих, хто вийшов з партії, то скажу: якщо ти пройшов по списку партії до будь-якого представницького органу, але якщо ти не бажаєш перебувати в лавах цієї партії, то ти маєш вийти з депутатської фракції і скласти депутатські повноваження”, - подавав слова голови Львівської організації НСНУ сайт блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Крім того, сайт також цитував нібито такі слова П.ОЛІЙНИКА: “На засіданні я буду наголошувати на тому, що ми - партія Президента, і не беремо участі в сумнівних проектах, які створюються сумнівними політиками. Партія “Народний Союз Наша Україна” – це партія, народжена Майданом”.

Після цього, уже від прес-служби Президента України УНІАН отримав заяву від імені самого П.ОЛІЙНИКА, у якій йшлося, що в його коментарі щодо процесів у партії “Народний Союз Наша Україна”, поширеному сьогодні офіційним сайтом блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, грубо перекручено суть сказаних ним слів.

У цій заяві П.ОЛІЙНИК наполягав, що він мав на меті підкреслити незмінну пропрезидентську спрямованість НСНУ, але зовсім не поставити під сумнів можливість створення нових політичних проектів, на які може спиратися Президент Віктор ЮЩЕНКО при втіленні свого курсу.

“Ні про які сумнівні проекти сумнівних політиків я не говорив. Ці слова були самочинно дописані авторами повідомлення на сайті”, - заявив радник Президента.

Він також запевнив, що не стверджував про необхідність виходу з фракції НУ-НС та складання повноважень тими народними депутатами, які припинили членство в “Нашій Україні”.

При цьому П.ОЛІЙНИК звернувся до ЗМІ з проханням розцінювати цю заяву як спростування інформації, поширеної сайтом блоку НУ-НС. Він пояснює це тим, що його коментар про процеси у “Нашій Україні” був доповнений і скорегований настільки, що перетворився на фальшивку.

“Обов’язково з’ясую, чому так сталося. Залишаю за собою право на адекватне реагування щодо факту спотворення моєї позиції”, - підкреслив радник Президента.