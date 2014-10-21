По справі Курченка до відповідальності притягнуто троє колишніх чиновників

Як повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, головне слідче управління продовжує розслідування злочинів, пов'язаних з діяльністю злочинної організації Сергія Курченка.

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Так, однією зі схем злочинної діяльності було привласнення в період з 2009 року по лютий 2014 року при пособництві службових осіб Кабінету міністрів, профільних міністерств, аукціонного комітету та обласних державних адміністрацій скрапленого газу для потреб населення за заниженими пільговими цінами, різниця якого з реальною ринковою вартістю відповідних обсягів реалізації скрапленого газу склала понад 2 млрд грн.

На сьогоднішній день до кримінальної відповідальності за фактами привласнення державного майна в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Карного кодексу, притягаються 3 колишніх заступників голів обласних державних адміністрацій, а саме Харківської, Київської та Черкаської областей.

Досудове розслідування триває.