ГПУ: Інтерпол оголосив Курченка в розшук

Про це Ярема заявив сьогодні на брифінгу, передає РБК-Україна.

"Курченко оголошений у міжнародний розшук. Щодо нього є картка в Інтерполі", - сказав Ярема.

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Як повідомляв УНІАН, мільярдер Сергій Курченко, який втік з України після подій у країні у листопаді 2013 - лютому 2014 року, заявляє про відсутність кримінальної справи проти нього.

"Генпрокурор розповідає журналістам, що у нього є кримінальна справа проти мене. Наш адвокат в той же день пише запит і одержує відповідь, що такої кримінальної справи немає. Адвокат дає прес-конференцію, але від влади на це немає жодної реакції. Таке видається неможливим, але таке відбувається", - сказав Курченко. Також Курченко заявив, що всі його активи в Україні працюють, а сам він розвиває бізнес в Росії.