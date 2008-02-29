Янукович каже, що голова СБУ відповість за повернення до часів КДБ

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ називає звинувачення у сепаратизмі на адресу організаторів з`їзду у Сєверодонецьку політичними провокаціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Звинувачення у так званому сепаратизмі, які лунають на адресу організаторів з`їзду в Сєверодонецьку, є не більш ніж політичними провокаціями», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів підкреслив, що проведення з`їзду депутатів усіх рівнів у Сєверодонецьку Луганської області є спробою пошуку вирішення проблем, що хвилюють суспільство.

«На з`їзді відбудеться широке обговорення всіх проблем. Я переконаний, це буде абсолютно щира розмова і дискусія, результати якої дадуть нам змогу краще зрозуміти суть того, що зараз відбувається в державі. Всі розмови про якийсь сепаратизм – це відкриті провокації і небажання рахуватися з іншою точкою зору», - вважає він.

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що делегати Сєверодонецького з`їзду вже зазнають адміністративного тиску. Зокрема, за його словами, делегати від Севастополя вже запрошувалися «для профілактичної роботи» в органи СБУ.

«Ми пам`ятаємо, як критикувалося КДБ. Ми що, повертаємося до цих часів? Не за горами час, коли керівник СБУ в стінах парламенту за це відповідатиме», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня в Льодовому палаці Сєверодонецька відбудеться ІІ Всеукраїнський з`їзд депутатів рад усіх рівнів.

За інформацією організаторів, на форумі пропонується обговорити п`ять тим: про порушення прав місцевого і регіонального самоврядування; про системні порушення прав російськомовних громадян України; про фальсифікації і перегляд історичного минулого України; про позаблоковий статус, проголошений при створенні незалежної держави Україна і про ставлення до НАТО.

Перший з`їзд депутатів і державних службовців різних рівнів східних, південних і деяких інших областей України в Сєверодонецьку відбувся 28 листопада 2004 року. На тих зборах у виступах керівників державних адміністрацій, голів обласних рад Донецької, Луганської, Харківської, Одеської та інших областей, народних депутатів України лунали заклики до порушення суверенітету, територіальної цілісності України, її розколу і створення окремих територіальних об`єднань.