У Старобешевому облаштувався загін жінок-снайперів - ГІ "Права справа"

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі, члени його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається.

Снєгирьов повідомив, що «снайпери зайняли місцевий Будинок культури і дитячий садок, зараз вони там облаштовуються».

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко і президент Російської Федерації Володимир Путін сьогодні під час телефонної розмови наголосили на необхідності забезпечення режиму повного припинення вогню і артилерійської тиші на сході України.