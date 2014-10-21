Порошенко і Путін наголошують на необхідності повного припинення вогню

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка та Путіна.

Також президенти обмінялися думками з питань взаємодії у газовій сфері.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за підсумками бесіди глав держав.

«З урахуванням підсумків переговорів, що відбулися днями в Мілані у різних форматах, сторони обмінялися думками з питань взаємодії у газовій сфері», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПутін пообіцяв цілком виконувати мінські угоди - Порошенко Нагадаємо, режим припинення вогню на Донбасі діє з 5 вересня.

Бойовики "ЛНР" і "ДНР" постійно його порушують, обстрілюючи українських силовиків, зокрема, в аеропорті Донецька. Кількість порушень на добу може становити кілька десятків.

За даними українського МЗС, станом на 15 жовтня за час перемир’я на сході України бойовики понад 1,4 тис. разів його порушували, загинули 68 українських військових та 51 цивільна особа.

Вчора "прем'єр" терористичної організації "Донецька народна республіка" Олександр Захарченко заявив про зрив перемир'я через надпотужний вибух у Донецьку. Тоді вибухова хвиля прокотилася по всьому місту. За повідомленнями місцевих жителів, у багатьох районах в будинках вибило не лише шибки, а й повністю віконні рами.

Бойовики звинувачують сили АТО в застосуванні балістичної ракети, в РНБО вважають, що вибух стався через невдалу спробу терористів налагодити виробництво вибухівки.