На Луганщині тривають сутички між угрупованнями бойовиків - активіст

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі, члени його громадської організації, як стали очевидцями того, що відбувається, а також джерела, близькі до самопроголошеної «Луганської народної республіки».

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«Поблизу Алчевська тривають бойові сутички між бійцями отамана так званих «донських казаков» Миколи Козіцина і батальйоном «Призрак» Олексія Мозгового. Більш того, козаки змусили однодумців Мозгового відступити. Мозговий, своєю чергою, зробив «хід конем», роздавши зброю всім невдоволеним діями «казачества», - повідомив Снєгирьов.

Він також зазначив, що «відкрите протистояння між різними угрупованнями триває і в Свердловську». «Свердловські бойовики давно зрозуміли, що казакі Козіцина - це мародери, і, на думку місцевих, «донським казакам» ідея Новоросії байдужа, вони приїхали виключно за здобиччю», - розповів Снєгирьов.

На його думку, «у бойовиків не може бути згоди між собою, тому що в них немає єдиної ідеології, а мета в них одна - це гроші і власне збагачення».

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Снєгирьов наголосив, що тому «недавнє повідомлення про зустріч на «вищому рівні» ватажків бандформувань - голови самопроголошеної «ЛНР» Ігоря Плотницького, командира батальйону «Призрак» Мозгового та отамана «донських казаков» Козіцина, після якої вони заявили про відсутність суперечностей серед різних угруповань бойовиків і про їхній намір «дійти до Києва» - виключно рекламний трюк».