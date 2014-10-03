До Алчевська прибули 8 машин «Сбербанка России», з яких вивантажили сумки з грошима - активісти

До Алчевська Луганської області прибули 8 машин з логотипом «Сбербанк России», вірогідно, з грошима.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. За його словами, дану інформацію йому надали джерела, близькі до терористичної організації «Луганська народна республіка», а також місцеві жителі, члени його громадської організації.

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«Учора, 2 жовтня, до Алчевська приїхали 8 інкасаторських машин «Нива» з логотипом «Сбербанк России». Їх розвантажували козаки з так званої «Козачої національної гвардії». Вивантажували з автомобілів світло-зелені сумки з готівкою», - розповів Снєгирьов.