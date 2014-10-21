МЗС: Human Rights Watch стала жертвою шахрайства бойовиків

Як заявив речник МЗС Євген Перебийніс, правозахисна організація "Human Rights Watch стала жертвою елементарного шахрайства з боку терористів", передає радіо "Свобода".

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За його словами, МЗС неодноразово наголошував, що українські військові ніколи не обстрілювали населені пункти, де могло б постраждати цивільне населення. "Це методи, які використовують терористи, підконтрольні Росії незаконні угруповання, у тому числі з метою дискредитації сил АТО", – сказав Євген Перебийніс.

"У випадку з інформацією, розповсюдженою Human Rights Watch, очевидно, йшлося про інсценування і використання представниками незаконних збройних формувань такої поважної організації для досягнення своїх пропагандистських цілей", – сказав речник МЗС.

Він зазначив, що висновки, зроблені цією організацією, не підкріплені жодними конкретними доказами, вони базуються на свідченнях кількох місцевих жителів. При цьому точка зору офіційної влади України відсутня.

Як повідомляв УНІАН, правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила українські урядові війська у застосуванні касетних бомб під час обстрілів густонаселених районів Донецька в жовтні. У РНБО наголосили, що українські військові за весь час проведення АТО на сході України не використовували і не використовують заборонені міжнародними договорами боєприпаси.