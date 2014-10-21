РНБО спростувало звинувачення Human Rights щодо використання силами АТО касетних боєприпасів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«За час проведення АТО українські військові не застосовували заборонену міжнародними правовими актами зброю. Це стосується і касетних боєприпасів», - заявив він.

«Ми хочемо звернутися до представників міжнародної організації, щоб вони робили більш деталізований звіт із наданням відповідних фактів і доказів. Якщо йдеться про застосування касетних боєприпасів по мирних кварталах Донецька, то маю заявити, що українські військові не застосовують озброєння по мирних кварталах міст. Це заборонено президентом України, верховним головнокомандувачем Петром Порошенком», - наголосив Лисенко.

За його словами, «ми спостерігаємо масу провокацій, які створюють терористи і розповсюджують неправдиву інформацію». «Я думаю, що ця інформація потрапила до рук міжнародних організацій», - підкреслив він.

Читайте такожВ АТО заявили про випадки застосування касетних снарядів терористами«Ця ситуація відповідає тому, що президент України наполягає на збільшенні міжнародної присутності спостерігачів у зоні АТО, якраз на тих територіях, які підконтрольні бойовикам. Розширення місії чисельно, а також підсилення інженерною технікою, у тому числі літальними апаратами, дозволить нам більш ефективно отримувати інформацію з тих місць, де це відбувається», - сказав Лисенко.

За його словами, РНБО очікує доказів, а також балістичної і технічної експертизи тих боєприпасів, про які зазначає міжнародна правозахисна організація.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна організація Human Rights звинуватила український уряд у використанні касетних боєприпасів у районах Донецька на початку жовтня.