На Раду Криму обіцяють повернути знищені написи українською і кримськотатарською

Про це в коментарі 15 минут повідомив заступник голови "Державної Ради Республіки Крим" Ремзі Ільясов.

Як відомо, у березні 2014 року з будівлі кримського парламенту демонтували російськомовну вивіску з написом "Верховна Рада Автономної Республіки Крим", яку згодом замінили на "Державна Рада Республіки Крим".

Читайте такожВ Криму не залишилося українських шкіл - "міністр освіти"Тоді ж демонтували написи з назвою парламенту кримськотатарською та українською мовами, однак їх досі не відновили, хоча формально кримськотатарська та українська мови, поряд з російською, є "державними" в "Республіці Крим".

"З цим немає ніяких складнощів, це питання вже вирішене", - сказав Ільясов.

Після окупації та анексії Криму Росією на півострові проводиться політика тотальної русифікації. Українських школярів позбавили права на повну загальну середню освіту рідною мовою, а дітей, які розмовляють кримськотатарською, переслідують у школах.

Також в ТНУ була закрита кафедра кримськотатарської літератури.