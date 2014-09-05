У ТНУ закривають кафедру кримськотатарської літератури, тому що "студенти поїхали в Київ"

Як повідомляє інформагентство QHA з посиланням на декана факультету Айдера Меметова, реорганізація пояснюється тим, що на даному факультеті на одного викладача припадає в два рази менше студентів, ніж на інших факультетах, тому що багато студентів поїхали з окупованого півострова.

"На одного викладача повинно бути не менше 11-16 студентів. Це положення про вищу школу РФ. А в Україні - 18 осіб на одного викладача. У нас десь 25 відсотків студентів-кримських татар поїхали в Київ. Якщо було 150 студентів, залишився 81 студент. Природним чином скорочується кількість викладачів", - каже декан.

Читайте також"Новий порядок": україномовних школярів у Криму позбавили права на закінчену середню освітуЗа його словами, "керівництво пішло назустріч".

"На 81 студента нам дали 11 штатних викладачів! На жодному факультеті такого немає. Три штатні одиниці скоротили. У нас, виходить, що на одного штатного викладача припадає десь 7 студентів. А на інших факультетах - від 11 до 16 студентів", - пояснив Меметов.

На думку декана, кафедра в такому вигляді існувати не може.

Читайте такожСпівробітники ФСБ вилучили з кримських магазинів книги про Джемилеве - Чубаров"Кафедра буде одна - кримськотатарської філології (кримськотатарської мови і літератури). У нас на кафедрі східної філології працює 13 штатних викладачів, а на кафедрі кримськотатарської філології - 11 штатних викладачів", - зазначив Меметов.

Раніше, в серпні минулого року з факультету кримськотатарської та східної філології ТНУ були звільнені 6 викладачів.