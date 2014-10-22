Лідери «ЗАСТУПу» у Львові висадили калинову алею в пам’ять про українських солдатів, загиблих у зоні АТО

21 жовтня, представники «ЗАСТУПу» разом із військовими, яким вдалося повернутися із зони проведення АТО, провели благодійну акцію «Дерево надії»: висадили калинову алею на території львівської ЗОШ № 73.

«За стародавніми українськими традиціями, калина є оберегом, який дарували хлопцям, котрі йшли на війну. Вона мала нагадувати солдатам про рідну землю. Тому алея, яку ми сьогодні висаджуємо — це нагадування про героїзм наших військових», — зазначила Віра Ульянченко.

Директор навчального закладу Василь Нагірний каже, що у школі завжди приділяли особливу увагу патріотичному вихованню дітей.

«Я переконаний, що алея слави, яка завдяки «ЗАСТУПу» з’явилася на території нашої школи, тільки посилить патріотичний дух школярів та буде нагадуванням про наших героїчних воїнів, які загинули, захищаючи нашу країну», — зазначив Василь Нагірний.

Того ж дня, 21 жовтня, лідери партії «ЗАСТУП» у межах всеукраїнського турне провели регіональний форум політсили у Львові. У заході взяли участь понад тисячу прихильників партії з усієї області.

За словами одного з лідерів Володимира Хоменка, серед найважливіших завдань «ЗАСТУПу» в новому парламенті — підтримка малих і середніх фермерських господарств під час євроінтеграції. Окрім цього, партія виступає за створення сприятливих умов для об’єднання сільгоспвиробників у кооперації та виходу національних виробників на зовнішні ринки.

«Ми віримо в Україну як в амбітного гравця на світовому аграрному ринку. Однак вважаємо, що перехідний період не повинен стати потрясінням для вітчизняних сільгоспвиробників. Тягар має лягти на державу, котра повинна докласти всіх зусиль, щоб під час вступу до ЄС було враховано й захищено інтереси українських аграріїв», — зазначив Володимир Хоменко.

Партія «ЗАСТУП» — це єдина політично активна сила на виборах до Верховної Ради, котра представляє інтереси села та сільгоспвиробників. «ЗАСТУП» розробив унікальну комплексну програму реформ — «За рідну землю!».